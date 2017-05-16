Ветеран труда и мать-героиня из Новосибирской области направила благодарственное письмо министру МЧС России, в котором от имени всех жителей села Новосилиш выразила признательность пожарным за надежную и эффективную защиту от возгораний.

Сибирячка Ольга К. высоко оценила работу отдельного пожарного поста и не пожалела слов благодарности в адрес его руководителя: «Пост всегда на хорошем счету. Теперь не мы не боимся огня. Обязательно в трудную минуту на помощь придут пожарные под руководством командира поста Пинкус Владимира Григорьевича… В любое время дня и ночи наши пожарные по первому звонку спешат на тушение пожаров в соседние деревни нашего района».

Ровно пять лет назад Новосилишинский пожарный пост заступил на круглосуточное дежурство в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Подразделение базируется в селе Новосилиш и прикрывает от пожаров шесть удаленных от центра сел, в которых проживают 900 человек. Родькино - самая малочисленная из них деревня, здесь живут всего два человека. Село Угуй, где насчитывается 256 жителей, самое многочисленное в зоне ответственности пожарного поста. Оперативная и эффективная защита от пожара обеспечена всем селянам.

«На улице Зеленая загорелся сарай, пожар мог перекинуться на соседние дома, был сильный ветер и жара. Своими слаженными и быстрыми действиями наши пожарные быстро затушили пламя», - упоминает Ольга К. пожар, который произошел в апреле этого года в селе Новосилиш.

В своем письме женщина также отметила, что пожарные постоянно проводят профилактическую работу среди населения, дают консультации по вопросам пожарной безопасности, и сообщает, что дети, посетившие это подразделение, мечтают стать пожарными: «Командир поста проводит открытые уроки в средней школе, частые гости пожарного поста – самые маленькие жители, воспитанники детского сада, которые с удовольствием фотографируются возле пожарной машины и говорят, что тоже будут работать пожарными».

В пожарном посту служат командир и четыре водителя, которые не только в совершенстве управляют пожарными автоцистернами тяжелого типа, но и умеют тушить пожары. «От имени жителей хочу выразить благодарность командиру поста и всему коллективу пожарных, которые стоят на стаже нашего покоя», - резюмирует автор письма.