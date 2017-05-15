Уважаемые предприниматели и руководители предприятий Татарского района! 26 мая 2017 года в г. Татарске по сложившейся традиции, пройдет деловое мероприятие в формате бизнес-вечеринка, посвященное празднованию Дня предпринимателя! На вечеринке Вас ждет фуршетный банкет, развлекательная программа, живая музыка, призы и, конечно же, приятное общение с предпринимателями и руководителей предприятий из разных деловых сфер и представителями банков «Левобережный» и «Россельхозбанк». Вечеринка пройдет 26 мая в кафе-баре «Орхидея» по адресу: ул. Карла Маркса,128. Начало в 17.00. Регистрация по адресу: ул. Карла Маркса,128 офис, II этаж, тел. 89139016940. Стоимость: 1500 руб., (2000 руб. в день мероприятия.)

С уважением, Екатерина Василенко