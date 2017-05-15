За свою более чем 1000-летнюю историю

пережил множество как духовных, так и материальных взлётов и падений.

Наиболее значимые из них, произошедшие в XX-XXI вв., это: полная эвакуация обители с Валаамского архипелага в глубь Финляндии во время советско-финской войны 1939-40 гг.; наступившее за этим разорение и забвение монастыря на многие десятилетия; возвращение монастыря Русской Православной Церкви и начало её духовного возрождения и реставрации в декабре 1989 г.; окончание реставрации и освящение Святейшим Патриархом Алексием II главной Валаамской святыни – Спасо-Преображенского собора – в августе 2005 г. В связи с этим событием по благословению игумена Валаамской обители, епископа Троицкого Панкратия был организован Праздничный мужской хор монастыря.

В состав хора вошли профессиональные музыканты из С.-Петербурга, выпускники Хорового училища при Государственной академической Капелле им. М. И. Глинки и С.-Петербургской Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, дипломированные дирижёры и вокалисты, ведущие певцы вокальных, хоровых коллективов и музыкальных театров С.-Петербурга.