Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по факту пожара, произошедшего ранним утром 15 мая 2017 года в одном из жилых домов на улице Ершова в городе Татарске, в результате которого погибла 13-летняя девочка.

По данным следствия, около 4 часов 20 минут 15 мая 2017 года в деревянном жилом доме произошел пожар, причиной которого явилась неисправность электропроводки. В это время в доме находилась 38-летняя хозяйка жилища, а также двое её малолетних детей. В момент возгорания дома проживающие в нем лица спали. В результате пожара 13-летняя девочка погибла, а хозяйка дома и её 10-летний сын получили ожоги. Глава семьи накануне днём уехал в командировку в другой регион, семья является благополучной.

В настоящее время следователем СК России на месте происшествия выполняются необходимые проверочные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

