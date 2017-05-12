Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

Как установлено следствием, в июле 2016 года безработный 33-летний житель Новосибирска на принадлежащем ему грузовом автомобиле пытался перевезти из г. Пензы в г. Иркутск в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию http://okolica.net/news/rayon/1746.html. Однако на участке автодороги «Иртыш» Татарского района Новосибирской области автомобиль был задержан сотрудниками полиции. Согласно предъявленным документам, данный гражданин перевозил строительные смеси. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли около 40 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции известных торговых марок стоимостью свыше полутора миллионов рублей.

Проведенная экспертиза изъятого алкоголя установила, что жидкость в бутылках является водо-спиртосодержащей смесью с содержанием этилового спирта менее 35 % и не соответствует установленным требованиям ГОСТа.

По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, передано в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с выплатой штрафа в размере до 1 миллиона рублей.