Мангал с непотушенными углями привел к ночному пожару в частном доме города Татарска http://okolica.net/news/rayon/2307.html. Распространяющийся огонь долгое время оставался никем незамеченным и охватил крышу с верандой. Семья успела выйти из горящего дома на улицу, однако при этом серьезные ожоги получили двое взрослых и один ребенок.

Пожар обнаружили соседи под утро 10 мая. Они же разбудили жильцов горящего дома и вызвали пожарно-спасательную службу. Семья в панике спасалась от пожара через окно горящей веранды, в то время как более безопасным был путь через любое другое окно дома.

Оперативно прибывшим к месту вызова пожарным расчетам потребовалось всего шесть минут, чтобы потушить огонь.

По предварительным данным, тлеющие угли из мангала разнесло порывами ветра. Вероятнее всего, искры попали на крышу и веранду дома, что и привело к пожару. После использования хозяева мангал оставили всего в нескольких метрах от дома и не затушили угли.