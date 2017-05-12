В Чановском районе на 1047 км автодороги Иртыш Р-254, инспекторами ДПС был остановлен автомобиль «Рено». При проверке документов госавтоинспектор заметил, что в салоне транспортного средства находится туша убитого лося. Соответствующего разрешения на осуществление охоты 35-летний водитель и его пассажиры не представили. Автомобиль и находившиеся в нем граждане были доставлены в дежурную часть отдела внутренних дел Чановского района. Позднее было установлено, что задержанные - жители Омской области, которые незаконно застрелили животное. По данному факту продолжается процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная охота).