Татарский педагогический колледж проводит набор в группу дневного пребывания детей «Малышок». Приглашаем детей младшего школьного (1,2,3 кл.)

Группа работает в две смены: 1-я с 7.30. ч. до отъезда в школу, 2-я с момента окончания занятий в школе до 17.30. ч.

Предлагаем услуги:

- сопровождение детей воспитателем в школу и из школы на транспорте колледжа;

- выполнение домашнего задания с учителем начальных классов;

- проведение развивающих занятий;

- проведение игр, организация прогулок, совместной деятельности.

В летний период группа «Малышок» работает, в том числе, для детей 6-ти лет, осуществляя подготовку к обучению в первом классе.

Контактный телефон: 8-923-239-3915.