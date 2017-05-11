- установление особого противопожарного режима- встреча главы Татарского района В.В.Смирнова с жителями с.Козловка- встреча главы Татарского района В.В.Смирнова с жителями с.Увальск- визит в Татарский район представителей профсоюза работников культуры- отчётный концерт в ДШИ "Радуга"- фестиваль - конкурс "Энергия успеха"- поздравление с Днём Победы главы Татарского района В.В.Смирнова