- установление особого противопожарного режима
- встреча главы Татарского района В.В.Смирнова с жителями с.Козловка
- встреча главы Татарского района В.В.Смирнова с жителями с.Увальск
- визит в Татарский район представителей профсоюза работников культуры
- отчётный концерт в ДШИ "Радуга"
- фестиваль - конкурс "Энергия успеха"
- поздравление с Днём Победы главы Татарского района В.В.Смирнова
- встреча главы Татарского района В.В.Смирнова с жителями с.Козловка
- встреча главы Татарского района В.В.Смирнова с жителями с.Увальск
- визит в Татарский район представителей профсоюза работников культуры
- отчётный концерт в ДШИ "Радуга"
- фестиваль - конкурс "Энергия успеха"
- поздравление с Днём Победы главы Татарского района В.В.Смирнова
Источник: ОТС-Татарск