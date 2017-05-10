7 мая в 2.50 в Татарске на улице Ленина, 69 произошел пожар в подъезде 5-ти этажного жилого дома. В результате пожара на лестничной клетке между первым и вторым этажами огнем была уничтожена детская коляска. В 2.53 пожар был ликвидирован. В тушении было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

10 мая в 4:20 в Татарске произошел пожар в частном доме на ул. Олега Кошевого. В доме полностью сгорела крыша дома и веранда. В 4.33 пожар был потушен. В тушении было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.