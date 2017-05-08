Для ДШИ такой концерт уникален, а организовать его решили по той причине, что на отделении фортепиано обучаются сразу 5 талантливых детей из одной семьи. Александр Альбертович и Наталья Геннадьевна СОЛОВЬЕВЫ сумели привить всем своим детям горячую и чистую любовь к музыке. И неизвестно, будет ли еще такой удивительный факт в истории музыкальной школы.

Про каждого участника концерта было рассказано отдельно. Невероятно хорошей техникой обладают Любовь и Николай Соловьевы, старшие пианисты, которые добились высоких творческих результатов, много раз становились лауреатами конкурсов международного, всероссийского, областного уровней. Маша – победитель межрайонных конкурсов.

Кроме того, старшие ребята принесли отделению фортепиано такие достижения, которых раньше не было: например, победу в областном конкурсе Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова. У Николая, как отметили ведущие, очень широкая растяжка пальцев, которая позволяет ему играть произведения таких композиторов, как Рахманинов, что далеко не каждому пианисту по плечу. Также публике были показаны видеоролики с ранними выступлениями Любови и Николая. География участия в концертах тоже впечатлят.

Открыла концерт маленькая Даша, для которой выступление стало первым выходом на большую сцену, она сыграла «Польку» Александрова. А последним аккордом мероприятия стал номер, в котором поучаствовали сразу 4 члена семьи: Люба, Коля, Маша и Оля сыграли совместно «Военный марш» Г. Свиридова. Ребята играли очень эмоционально, живо, музыка лилась рекой и захватывала публику, прикасалась к каждому сердцу в зале.

В конце представления семью Соловьевых тепло поздравили директор музыкальной школы Оксана Бережинская и глава района Владимир Смирнов. Глава отметил, что, если бы таких замечательных семей в городе, области, стране было больше, то общество чрезвычайно бы преобразилось в лучшую сторону. У самой младшей пианистки в семье Даши день концерта совпал с днем рождения. И ее не оставили без отдельных поздравлений и подарка. А еще семья тепло поблагодарила своего педагога: все ребята обучаются у Людмилы Еременко. Было много цветов, поздравлений, улыбок. Спасибо ДШИ «Радуга» и ребятам за чудесный концерт.

P.S. А в семье подрастает еще 2-летний Миша, которому, возможно, только предстоит открыть свой музыкальный талант.