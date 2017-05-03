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- совещание по готовности к полевым работам
- обеспечение пожарной безопасности в весенне-летний период
- пожарно-тактическое учение
- ИП Татьяна Лукша
- подготовка к Дню Победы
- методические площадки для работников культуры
- фестиваль КВН "Снегири пролетели"

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Источник: ОТС-Татарск  

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