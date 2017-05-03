- совещание по готовности к полевым работам- обеспечение пожарной безопасности в весенне-летний период- пожарно-тактическое учение- ИП Татьяна Лукша- подготовка к Дню Победы- методические площадки для работников культуры- фестиваль КВН "Снегири пролетели"