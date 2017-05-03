- совещание по готовности к полевым работам
- обеспечение пожарной безопасности в весенне-летний период
- пожарно-тактическое учение
- ИП Татьяна Лукша
- подготовка к Дню Победы
- методические площадки для работников культуры
- фестиваль КВН "Снегири пролетели"
- обеспечение пожарной безопасности в весенне-летний период
- пожарно-тактическое учение
- ИП Татьяна Лукша
- подготовка к Дню Победы
- методические площадки для работников культуры
- фестиваль КВН "Снегири пролетели"
Источник: ОТС-Татарск