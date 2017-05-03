В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Татарске 5 мая в 12.00 состоится торжественная встреча у мемориальной доски в честь 112-й стрелковой дивизии и 41-й отдельной стрелковой бригады на перроне вокзала ст. Татарская. В этот же день в 14.00 в РДК «Родина» пройдет торжественное собрание, посвященное празднику Победы. 8 мая в Татарске в СК «Космос», на стадионе «Локомотив» и Татарской ДЮСШ в честь праздника состоятся соревнования по шахматам, шашкам, настольному теннису, гиревому спорту, волейболу, городкам и мини-футболу. Начало в 11.00. 8 мая в 22.00 у РДК «Родина» начнется акция «Свеча памяти». День Победы в Татарске традиционно начнется с легкоатлетической эстафеты по главной улице в 10.00. В 10.20 от привокзальной площади по ул. Ленина начнется парад военной техники и праздничное шествие. В 11.00 на мемориальном комплексе пройдет торжественная встреча, после которой ветераны и труженики тыла отправятся в музей им. Н.Я. Савченко на «ветеранский круг». В 13.30 на городской площади состоится концерт творческих коллективов РДК «Родина». Вечерняя праздничная программа начнется в 20.30. Салют в честь Победы советского народа над фашизмом будет дан в 23.00.