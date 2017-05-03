Добавить комментарий (2)

Вынесен приговор по уголовному делу о заведомо ложном доносе в совершении преступления. Татарский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении студента педагогического колледжа Кирилла Нефёдова. Нефёдов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Судом установлено, что ночью 2 марта 2017 Нефёдов в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с девушкой спрятал свой телефон «Айфон 6» в подъезде дома, а после чего обратился в полицию и заявил о краже его телефона девушкой, указал о значительности причиненного ему ущерба. После предупреждения об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, заявление Нефёдова было зарегистрировано в Книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях. Нефёдов вину признал, дело рассмотрено в особом порядке. Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя, совокупности смягчающих обстоятельств, приговорил Нефёдова к 200 часам обязательных работ.