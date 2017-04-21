С целью своевременного предупреждения последствий весеннего паводка на территории и объектах потребительского рынка и сферы услуг Татарского района руководителям предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания необходимо:

обеспечить наведение порядка на прилегающих к объектам потребительского рынка и сферы услуг территорий в срок до 25.04.2017 г.; организовать ежедневный мониторинг за паводковой обстановкой на территориях нахождения объектов для определения наиболее подверженных подтоплению территорий; создать запас необходимых средств для предупреждения и ликвидации последствий паводковых вод, таких как мешки с песком, насосы для откачки воды, ведра, лопаты и другие инструменты в срок до 25.04.2017 г.; организовать работы по очистке от наледи стоков талых вод ливневых канализаций, водоотводных труб и стоков в срок до 25.04.2017 г.; в случае опасности попадания паводковых грунтовых вод в подвалы складских помещений объектов потребительского рынка по возможности рекомендовать переместить товары на верхние этажи и другие возвышенные места в срок до 25.04.2017 г.; создать необходимые и достаточные запасы продуктов питания и предметов первой необходимости в торговых объектах, находящихся в труднодоступных населенных пунктах, подверженных подтоплению паводковыми водами в срок до 25.04.2017 г.