12 апреля в Купино прошел конкурс-фестиваль «Зелёная волна-2017». Он был посвящён 80-летию Новосибирской области и включал номинации: конкурс мультимедийных интерактивных игр «РАЗУМные игры по ПДД», конкурс эмблем «За безопасность дорожного движения!», конкурс педагогических проектов «Профильный день «Территория безопасности», конкурс творческих агитбригад «Безопасность на дорогах – гордость! Да здравствует, мой район и Новосибирская область!».

Творческий конкурс агитбригад проводился в два этапа. С февраля по март проходили территориальные этапы среди образовательных организаций районов Новосибирской области. Победители районных конкурсов встретились на зональных этапах, которые состоялись в городе Купино, Бердске и селе Венгерово.





Честь представлять Татарский район на зональном этапе областного конкурса-фестиваля «Зелёная волна-2017» выпала агитбригаде «Сирена» в составе шести воспитанников Центра детского творчества: Алёны Кирьяновой, Ксении Штенгауэр, Алины Плаксиной, Владимира Степанова, Баходира Юлдашева и Елизаветы Бабичевой. Хочется отдать должное этим ребятам, сказать им огромное спасибо за их творчество, артистизм и стремление к победе. Особые слова благодарности следует сказать их руководителю - педагогу дополнительного образования Надежде Николаевне Бекишевой за прекрасно разработанный сценарий выступления агитбригады, отличные режиссёрские способности и неугасимый энтузиазм. Нельзя не сказать, что педагогами Центра детского творчества была проделана огромная работа по подготовке к фестивалю – подготовка декораций и атрибутики, подбор видео и звукового сопровождения, хореографическая разводка и т.д. А сколько волнений было при этом пережито! И вот, настал этот долгожданный день!

12 апреля члены агитбригады «Сирена» прибыли в школу №105 города Купино, где проходил зональный этап конкурса – фестиваля «Зеленая волна - 2017».В нем приняли участие команды из 7 районов Новосибирской области: Карасукский, Баганский, Купинский, Здвинский, Красноозёрский, Чистоозёрный и Татарский. В течение двух часов юные инспекторы дорожного движения представляли свои выступления в номинации «Безопасность на дорогах – гордость! Да здравствует мой район и Новосибирская область!».

Выступление каждой команды подразумевало малую сценическую форму выступления, демонстрирующую знания правил дорожного движения и навыков безопасного поведения на дороге, взаимодействие с ГИБДД, пропагандирующую развитие и деятельность ЮИД. Один за другим все 7 районов с песнями, стихами и даже прочтением рэпа, обучали зрителей правилам дорожного движения. Выступления каждой команды были очень яркими, интересными, встречались бурными аплодисментами зрителей и прошли буквально на одном дыхании! И вот настала минута оглашения результатов и объявления победителей! Сложно описать словами тот волнующий момент!



Агитбригада «Сирена», уступив первое место Купинскому району, стала серебряным призёром зонального этапа областного конкурса-фестиваля «Зелёная волна-2017». Третье место в этом замечательном конкурсе-фестивале заняла команда Здвинского района. Победителем зонального этапа была объявлена команда Купинского района, которая примет участие в финальном этапе, который состоится в мае в городе Новосибирске.

Хочется поздравить наших серебряных призёров - агитбригаду «Сирена» и её руководителя, ещё раз поблагодарить их за достойное представление Татарского района, проделанную ими огромную работу по подготовке такого замечательного и интересного выступления, а так же пожелать им дальнейших творческих успехов и побед!

Андрей Зайцев, зав.отделом технического творчества ЦДТ