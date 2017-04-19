Глава Татарского района В. В. Смирнов провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На заседании были обсуждены вопросы и проблемы, которые в ближайшее время необходимо решить, чтобы торжественно и достойно провести все праздничные мероприятия. А их, как всегда, намечено немало. К 9 мая должны быть приведены в порядок все обелиски и памятники, проведены благоустроительные работы на территориях поселений, обновлены экспозиции в музеях и книжные выставки в библиотеках, пройдет акция «Георгиевская ленточка» и многое другое.

По традиции пройдут торжественное собрание и праздничный концерт в РДК, встреча на перроне вокзала у мемориальной доски в честь 112-й стрелковой дивизии, акция «Свеча памяти». Наиболее яркие и зрелищные мероприятия пройдут в День Победы. Это шествие «Бессмертного полка», парад военной техники и «строевых коробок», шествие колонн трудовых коллективов, торжественный митинг на мемориальном комплексе, «Ветеранский круг» в музее, концертная дневная и вечерняя программа с праздничным фейерверком и другие культурно-массовые и спортивные мероприятия. Конечно же, особое внимание будет уделено ветеранам войны и труженикам тыла.