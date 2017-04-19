Барабинской транспортной прокуратурой совместно с Сибирским управлением Госжелдорнадзора проведена проверка исполнения законодательства о безопасности движения. Установлено, что работниками пунктов технического обслуживания вагонов Барабинск и Инская вагонного эксплуатационного депо Инская, вагонного ремонтного депо Татарская вопреки требованиям закона не соблюдался технологический процесс текущего и деповского ремонта вагонов и замены их запасных частей; допускались случаи использования ненадлежащим образом проверенного измерительного оборудования; несвоевременно производилось повышение квалификации работников. По результатам проверки Барабинским транспортным прокурором руководителям указанных предприятий внесены представления об устранении выявленных нарушений закона с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц. Кроме того, транспортной прокуратурой в отношении должностных лиц предприятий возбуждено 18 административных производств по ч.6 ст.11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).