Дорогие друзья! Приглашаем вас в РДК «Родина» на 5-й межрегиональный фестиваль «Романтика романса».

Прослушивание конкурсантов начнется 22 апреля в 14.00, а в 19.00 пройдет церемония торжественного открытия фестиваля.

23 апреля конкурсное прослушивание начнется с 10.00. Гала концерт и награждение победителей фестиваля состоится в этот же день в 19.00. Вход свободный. Приходите, наслаждайтесь чарующими звуками романса!