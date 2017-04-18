Арест счета побудил должника приехать к судебным приставам из другой страны для погашения задолженности. В отделе судебных приставов по Чановскому району Новосибирской области на исполнении находилось 15 исполнительных производств в отношении 55-летнего гражданина Х. о взыскании страховых взносов в пользу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Чановском районе Новосибирской области, задолженность по которым составляла свыше 300 тыс. руб. Должник занимался предпринимательской деятельностью, однако его бизнес «прогорел», после чего он уехал в другую страну, надеясь, что долги останутся и благополучно забудутся в другом государстве. В ходе исполнения исполнительного производства, судебным приставом-исполнителем направлены запросы в учётно-регистрирующие органы, из ответов установлено, что у должника имеется 251 тыс. руб., находящихся в одном из банков Новосибирской области. Должностным лицом вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства неплательщика. Благодаря своевременно вынесенному и направленному постановлению судебного пристава о наложении ареста на денежные средства находящиеся на счете должника, часть задолженности взыскана. Более того, объявился и сам неплательщик, преодолев пару тысяч километров, для того, чтобы оплатить долги. Оставшуюся сумму задолженности вместе с исполнительским сбором, «сбежавший предприниматель» погасил в отделе судебных приставов. В результате чего, денежные средства перечислены взыскателю, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.