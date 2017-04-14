Санитарные дни очистки территорий объявлены в Татарском районе с 15 по 30 апреля. Администрация Татарского района рекомендовала главам муниципальных образований максимально мобилизовать население на весеннюю очистку закрепленных территорий, привлечь транспортные средства для вывоза бытового мусора и производственных отходов. Особое внимание уделить благоустройству и санитарной очистке мест массового пребывания населения, наведению порядка на мемориальных комплексах и обелисках воинам–землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны. Провести со всеми организациями и предприятиями, независимо от формы собственности, организационную работу по уборке прилегающей к их объектам территории. Принять меры по организации ремонтно-восстановительных работ автомобильных дорог общего пользования, очистке дорожных покрытий и обочин от мусора и наведению надлежащего порядка.

Особое внимание обращено на необходимость организации подъездов к кладбищам и создание условий под стоянку транспортных средств, для организованного проведения «Дня поминовения усопших» (родительский день) 25 апреля текущего года.

На 22 апреля назначается общерайонный субботник, принять участие в котором приглашается все население района.