Новосибирский государственный областной Дом народного творчества проводит 12–14 апреля в г. Татарске Открытые методические площадки для специалистов по жанрам самодеятельного художественного творчества и социокультурной деятельности, посвященные 80-летию Новосибирской области.
Участниками широкомасштабной творческой акции станут работники учреждений культуры Новосибирской области: руководители учреждений, самодеятельных коллективов, мастера декоративно-прикладного искусства из Барабинского, Венгеровского, Куйбышевского, Кыштовского, Татарского, Усть-Таркского, Чановского и Чистоозерного районов, а также из г. Барабинска.
В 11.00 в Доме культура «Родина» (г. Татарск, ул. Ленина, 94) состоится торжественное открытие мероприятия.
В рамках Открытых методических площадок для специалистов по жанрам самодеятельного художественного творчества и социокультурной деятельности будут работать следующие секции:
- Региональная школа «Начинающий хореограф» (12-14 апреля);
- Региональный семинар по детскому танцу (12-14 апреля);
- Региональный семинар для руководителей хоровых коллективов и вокальных ансамблей (12-14 апреля);
- Региональный семинар по эстрадному вокалу (12-13 апреля);
- Региональный семинар для руководителей народных оркестров (12-13 апреля);
- Секция «Мастерство проведения игровых программ» (12-13 апреля);
- Интерактивный семинар «Дом культуры XXI века» (12-13 апреля);
- Региональный семинар-практикум по изготовлению русского традиционного костюма (12-13 апреля);
- Региональный семинар «Народная тряпичная кукла» (12-13 апреля).
По окончании мероприятия всем слушателям будут вручены свидетельства.
Справки по телефону: 220-21-55, Вагнер Татьяна Владимировна, начальник отдела методики организации культурно-досуговой деятельности и народного творчества.
Участниками широкомасштабной творческой акции станут работники учреждений культуры Новосибирской области: руководители учреждений, самодеятельных коллективов, мастера декоративно-прикладного искусства из Барабинского, Венгеровского, Куйбышевского, Кыштовского, Татарского, Усть-Таркского, Чановского и Чистоозерного районов, а также из г. Барабинска.
В 11.00 в Доме культура «Родина» (г. Татарск, ул. Ленина, 94) состоится торжественное открытие мероприятия.
В рамках Открытых методических площадок для специалистов по жанрам самодеятельного художественного творчества и социокультурной деятельности будут работать следующие секции:
- Региональная школа «Начинающий хореограф» (12-14 апреля);
- Региональный семинар по детскому танцу (12-14 апреля);
- Региональный семинар для руководителей хоровых коллективов и вокальных ансамблей (12-14 апреля);
- Региональный семинар по эстрадному вокалу (12-13 апреля);
- Региональный семинар для руководителей народных оркестров (12-13 апреля);
- Секция «Мастерство проведения игровых программ» (12-13 апреля);
- Интерактивный семинар «Дом культуры XXI века» (12-13 апреля);
- Региональный семинар-практикум по изготовлению русского традиционного костюма (12-13 апреля);
- Региональный семинар «Народная тряпичная кукла» (12-13 апреля).
По окончании мероприятия всем слушателям будут вручены свидетельства.
Справки по телефону: 220-21-55, Вагнер Татьяна Владимировна, начальник отдела методики организации культурно-досуговой деятельности и народного творчества.
Источник: Минкульт НСО