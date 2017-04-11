Новосибирский государственный областной Дом народного творчества проводит 12–14 апреля в г. Татарске Открытые методические площадки для специалистов по жанрам самодеятельного художественного творчества и социокультурной деятельности, посвященные 80-летию Новосибирской области.

Участниками широкомасштабной творческой акции станут работники учреждений культуры Новосибирской области: руководители учреждений, самодеятельных коллективов, мастера декоративно-прикладного искусства из Барабинского, Венгеровского, Куйбышевского, Кыштовского, Татарского, Усть-Таркского, Чановского и Чистоозерного районов, а также из г. Барабинска.

В рамках Открытых методических площадок для специалистов по жанрам самодеятельного художественного творчества и социокультурной деятельности будут работать следующие секции:

- Региональная школа «Начинающий хореограф» (12-14 апреля);

- Региональный семинар по детскому танцу (12-14 апреля);

- Региональный семинар для руководителей хоровых коллективов и вокальных ансамблей (12-14 апреля);

- Региональный семинар по эстрадному вокалу (12-13 апреля);

- Региональный семинар для руководителей народных оркестров (12-13 апреля);

- Секция «Мастерство проведения игровых программ» (12-13 апреля);

- Интерактивный семинар «Дом культуры XXI века» (12-13 апреля);

- Региональный семинар-практикум по изготовлению русского традиционного костюма (12-13 апреля);

- Региональный семинар «Народная тряпичная кукла» (12-13 апреля).

По окончании мероприятия всем слушателям будут вручены свидетельства.

Справки по телефону: 220-21-55,

Вагнер Татьяна Владимировна, начальник отдела методики организации культурно-досуговой деятельности и народного творчества.