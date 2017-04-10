В рамках празднования 60-летия начала космической эры человечества 12 апреля во всех регионах страны пройдет Всероссийская акция «Волонтерский космический забег». По мнению самих космонавтов, здоровый образ жизни, отличная подготовка и самочувствие – залог космического успеха. Именно поэтому мероприятие призвано популяризировать физическую культуру и спорт, а также привлечь внимание к достижениям российской космонавтики. Дистанция забега составляет 1957 метров и ознаменует год запуска в космос первого искусственного спутника земли. В Татарске забег будет проходить по улице Ленина от администрации района до РДК «Родина». Старт намечен на 14 часов, сбор участников в 13.30. Приглашаем принять участие в забеге всех любителей бега.