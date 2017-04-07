В 2016 г. президент России поддержал инициативу «Единой России» о масштабном выделении средств из федерального и региональных бюджетов на благоустройство и ремонт дворовых территорий. В 2017 г. в Новосибирской области на эти цели выделено 727 млн. руб. Включение дворов в программу ремонта и благоустройство в рамках проекта «Единой России» «Городская среда» возможно только по инициативе жителей. В Татарском районе получить информацию и оформить заявки на благоустройство дворов можно по адресу: г. Татарск, ул. Ленина, 96, каб. 8 (местное отделение партии «Единая Россия»), тел.: 21-338.

Проект «Городская среда» - один из шести проектов «Единой России», которые партия запускает в 2017 г. Проект рассчитан на 5 лет. Деньги, которые в этом году вложат в песочницы, качели и тротуары, придут из федерального и из областного бюджетов. Как рассказал депутат Заксобрания НСО Максим Кудрявцев, координатор проекта «Городская среда» в Новосибирской области, во многих регионах сфокусировались на конкретных городах или конкретных районах, в нашей же области все средства разделили пропорционально по всем районам.