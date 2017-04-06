Добавить комментарий (1)

Управление сельского хозяйства администрации Татарского района информирует об оказании государственной поддержки личным подсобным хозяйствам в виде:

1. Возмещения стоимости затрат на приобретение молодняка КРС в размере 30% стоимости телок и нетелей и 20% стоимости быков в возрасте до 6 месяцев и весом не более 180 кг и не выше 200 руб. за 1 кг живой массы, приобретенных в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Новосибирской области (без НДС). Для получения субсидии необходимо предоставить следующие документы:

1. Заявление на предоставление субсидии (заполняется в Управлении с/х-ва).

2. Справка-расчёт размера субсидии (заполняется в Управлении с/х-ва).

3. Выписка из похозяйственной книги об учёте личного подсобного хозяйства гражданина, заверенная главой сельского совета – необходимо получить в сельском совете по месту проживания.

4. Договор купли-продажи (копия).

5. Счёт-фактура (копия).

6. Товарная накладная (копия).

7. Документы, подтверждающие оплату (квитанция к приходному кассовому ордеру или расчётно-платежная ведомость на зарплату).

8. Акт приёма-передачи животных (копия).

2. Компенсации части затрат 30% стоимости на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства, в том числе:

1. Тракторы с мощностью двигателя свыше 59 кВт (80 л. с.).

2. Посевные комплексы.

3. Зерноуборочные, кормоуборочные, картофелеуборочные, льноуборочные комбайны.

4. Машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна, зерносушилки.

5. Самоходные косилки.

6. Техника для кормопроизводства (сенокосилки шириной захвата не менее 3 метров, грабли шириной захвата не менее 6 метров, пресс-подборщики), произведенная на территории Новосибирской области.

7. Машины для обработки почвы, произведенные на территории Новосибирской области.

8. Мобильные кормораздатчики измельчители-смесители, оборудование для приготовления экструдированных кормов, произведенные на территории Новосибирской области.

9. Прицепные машины и установки для внесения удобрений и средств защиты растений, произведенные на территории Новосибирской области.

10. Машины для внесения органических удобрений.

11. Жатки, произведенные на территории Новосибирской области.

12. Комплекты молокопроводов.

13. Доильные установки.

14. Охладители молока.

Для получения субсидии необходимо предоставить следующие документы:

1. Заявление на предоставление субсидии.

2. Справка-расчет размера субсидии.

3. Копия договора поставки или договора купли-продажи.

4. Копия счета-фактуры (товарной накладной) или универсального передаточного документа.

5. Копия акта приема-передачи основных средств (форма ОС-1) либо акта приема-передачи техники.

6. Копия паспорта самоходной машины или паспорта транспортного средства, технический паспорт машины или оборудования.

7. Прайс-лист завода-изготовителя с указанием стоимости машины или оборудования на дату приобретения.

8. Копии документов, подтверждающих оплату.

9. Копия кредитного договора (договора займа) с приложением графика возврата кредита (займа) в случае приобретения технического средства, оборудования за счет кредитных (заемных) средств.

10. Копии платежных документов, подтверждающих возврат кредита, суммы займа (в случае приобретения технического средства, оборудования за счет кредитных (заемных) средств).

Копии документов заверяются субъектом государственной поддержки.

11. Для граждан, ведущих ЛПХ, – выписка из похозяйственной книги

Информацию можно получить в местных сельских администрациях либо по телефону 25-468 (управление сельского хозяйства).