Уважаемые жители Татарского района! Если ваш возраст в этом году делится на 3, то мы приглашаем вас пройти диспансеризацию. Ее целью является выявление заболеваний на ранней стадии, что позволит их своевременно вылечить. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в кабинет №1175 ЦРБ (напротив городской регистратуры, первый этаж). Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00. Справки по тел. 20-666. Диспансеризация проводится бесплатно и без очереди. Пациентам от 45 лет при себе иметь емкость с калом.

Администрация Татарской ЦРБ им. 70-летия НСО