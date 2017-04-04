В результате вмешательства прокурора восстановлены права жителей с.Северотатарское на оплату за труд. В марте 2017 г. ООО «Магистраль-Строй-Инвест» выплатило задолженность по оплате труда за выполнение работ по строительству здания КПП 11 работникам в общей сумме 206 тыс. 500 руб. В прокуратуру поступило обращение жителей с. Северотатарское по вопросу оплаты ООО «Магистраль-Строй-Инвест» (г.Москва) работ по строительству контрольно-пропускного пункта в районе станции Наливная (далее – КПП). По результатам проведенных прокуратурой проверочных мероприятий руководитель ООО «Магистраль-Строй-Инвест» признал факт выполнения заявителями работ по строительству КПП и принял решение о погашении задолженности по оплате за выполнение работ в добровольном порядке. Ситуация по оплате труда на территории района находится на особом контроле Татарского межрайонного прокурора. В 2016 г. Татарским межрайонным прокурором проведено 37 проверок в сфере оплаты труда, 18 из них по обращениям граждан. По результатам всех проверок приняты меры прокурорского реагирования. В результате прокурорского вмешательства, в период январь-декабрь 2016 г. 18 организациями выплачена задолженность по заработной плате, произведено начисление до МРОТ и начислена компенсация за нарушение сроков оплаты труда в общей сумме 14 032,4 тысячи рублей, восстановлены права 926 работников.