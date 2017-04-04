Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летнему и 18-летнему жителям города Татарска. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в ночное время 31 августа 2016 года осужденные, которые в то время находились в 18-летнем и 17-летнем возрасте, совместно употребляли в одном из домов улицы 30 лет ВЛКСМ города Татарска спиртные напитки. Дом, в котором находились молодые люди, принадлежит родственникам одного из них, при этом последние по месту жительства временно отсутствовали. В какой-то момент у праздно проводящих время указанных двоих лиц закончилось спиртное, в то же время денежных средств для приобретения дополнительной порции алкоголя у них не было. Далее молодые люди договорились между собой вызвать такси, а затем напасть на прибывшего по их вызову водителя, совершить его убийство, завладеть находившимися при нём деньгами, иным имуществом, в том числе автомашиной, и продолжить употребление спиртных напитков.

Вызвав такси, водителем которого оказался 30-летний житель города Татарска, злоумышленники обманным путём – под предлогом необходимости открытия двери багажника автомашины для помещения в него носимых вещей, добились, чтобы таксист вышел из автомобиля. Далее, действуя с использованием имеющегося у каждого из них ножа, осужденные одновременно напали на водителя и нанесли ему более 30-ти ранений, от которых тот скончался на месте происшествия. Погрузив тело потерпевшего в багажник автомобиля, злоумышленники завладели двумя принадлежавшими убитому мужчине мобильными телефонами, аккумуляторной батареей от автомашины. При этом цель хищения денежных средств подсудимыми не была достигнута ввиду отсутствия таковых при себе у потерпевшего. Не удалось им похитить и автомашину, поскольку не завёлся её двигатель. Покинув место совершения преступления, осужденные продали похищенное имущество, вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Через несколько часов об убийстве стало известно органам правопорядка. По истечении незначительного периода времени злоумышленники были задержаны, а затем по ходатайству следователя заключены судом под стражу. В ходе предварительного следствия по делу собраны достаточные доказательства, исследованы причины и условия, способствовавшие совершению преступления, перед уполномоченными органами поставлен вопрос об их устранении.

Приговором Новосибирского областного суда осужденному, который на момент совершения инкриминированных ему деяний находился в возрасте 17 лет, назначено наказание в виде лишения свободы на срок в 9 лет со штрафом в размере 25 000 руб. Второму осужденному по приговору суда назначено 16 лет лишения свободы со штрафом 50 000 руб.