- встреча В.Смирнова с жителями деревни Малая Старинка- сессия городского совета депутатов- акция по БДД на ЖД переезде- финал конкурсов "воспитатель года" и "сердце отдаю детям"- подготовка к летней оздоровительной компании- премьера спектакля "ночь после выпуска"- турнир по хоккею посвященный 30-летию Татарского маслокомбината