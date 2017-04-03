- встреча В.Смирнова с жителями деревни Малая Старинка
- сессия городского совета депутатов
- акция по БДД на ЖД переезде
- финал конкурсов "воспитатель года" и "сердце отдаю детям"
- подготовка к летней оздоровительной компании
- премьера спектакля "ночь после выпуска"
- турнир по хоккею посвященный 30-летию Татарского маслокомбината
- сессия городского совета депутатов
- акция по БДД на ЖД переезде
- финал конкурсов "воспитатель года" и "сердце отдаю детям"
- подготовка к летней оздоровительной компании
- премьера спектакля "ночь после выпуска"
- турнир по хоккею посвященный 30-летию Татарского маслокомбината
Источник: ОТС-Татарск