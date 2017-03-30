Добавить комментарий (2)

В Татарске осуждена главный бухгалтер за присвоение вверенного имущества. Татарский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении главного бухгалтера МУП «Новомихайловское» по оказанию услуг населению Галины Касьяновой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, а именно в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенным лицом с использованием своего служебного положения. Как установлено судом, Касьянова Г., являясь главным бухгалтером предприятия, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, похитила путем присвоения вверенное ей имущество, принадлежащее МУП «Новомихайловское» по оказанию услуг населению, причинив предприятию материальный ущерб в сумме 19 тыс. 940 руб. В дальнейшем, с целью сокрытия факта присвоения вверенного имущества, Касьянова Г. в списке основных средств удалила запись о нахождении на балансе предприятия, присвоенного ею имущества. Подсудимая вину признала, ущерб возместила в полном объеме. Дело рассмотрено в особом порядке, суд приговорил Касьянову Г. к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.