В Новосибирской области охотникам начали выдавать разрешения на отстрел дичи, об этом сообщает пресс-служба правительства НСО. Департамент по охране животного мира Новосибирской области начал принимать заявления на лицензии на отстрел водоплавающей и боровой дичи с 27 марта.

Личный прием заявлений охотников Татарского и Усть-Таркского районов осуществляется в дни и часы приема граждан государственным инспектором Татарского района Сергеем Сергеевичем Алдушиным, тел.: 8-913-953-25-53 (понедельник с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 13.48; четверг с 8.30 до 13.00) по адресу г. Татарск, ул. Василевского, 3, 1-й этаж. В Чанах заявление можно подать по адресу: ул. Победы, 75.

Согласно приказу департамента по охране животного мира Новосибирской области №68 от 13 марта 2017 г. охота на пернатую дичь: самцов глухаря, токующих самцов тетерева, селезней уток, вальдшнепа, гуся белолобого и др. будет открыта с 16 по 25 апреля. Поохотится на гуся можно будет в Усть-Таркском, Чановском и Чистоозерном районах. За сезон охотнику разрешается добыть не более 6-ти селезней уток, 3-х гусей, 3-х тетеревов, 3-х вальдшнепов и одного глухаря.