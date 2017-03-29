Добавить комментарий (1)

27 марта сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже на несовершеннолетнего прохожего. Задержанный подозревается в том, что 24 марта у дома по улице Некрасова в Татарске он отобрал у девочки сотовый телефон, после чего скрылся. Ущерб составил более 1 тысячи рублей. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 16-летнего жителя Чистоозерного района. В ходе обыска у него было изъято похищенное. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование.