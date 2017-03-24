В газете «Сибирская Околица» № 5 от 8 февраля 2017 г. в рубрике «Голос народа» было опубликовано сообщение: «Осенью 2016 г. ООО «УК – Лидер» сняло для ремонта общедомовой счетчик тепла по ул. Закриевского, 114. На 1 фквраля 2017 г. счетчик не отремонтирован и жители дома производят оплату тепла по повышенным тарифам. Ответственные лица ООО «УК – Лидер» не называют дату окончательного ремонта или они в этом заинтересованы. Есть ли сроки ремонтов общедомовых приборов и кто эти сроки контролирует?»

На основании данной информации межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения ООО «УК – Лидер» правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. Установлено, что 5 сентября ООО «Лидер» произвел демонтаж ОДПУ тепловой энергии для поверки. Однако поверку прибор учета не прошел по причине неисправности и был направлен на ремонт в г. Омск. 15 марта отремонтированный прибор учета был установлен управляющей организацией в доме №114 по ул. Закриевского. Законодательство не предусматривает определенных сроков ремонта общедомовых приборов учета, в связи с чем оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется. В случае если граждане считают, что по вине управляющей организации понесли убытки в связи с оплатой коммунальной услуги «отопление» по нормативу, то имеют право обратиться с иском в суд о взыскании понесенных убытков.

В.Э. Азизов, помощник межрайонного прокурора