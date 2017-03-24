22 марта состоялся первый финальный матч Открытого чемпионата Татарского района на кубок К.Ф. Телегина между командами «Сеал-Луч» - «Динамо». Команда «Сеал-Луч» одержала победу со счетом 11:4.



На следующий день, 23 марта хоккеисты «Сеал-Луча» закрепили успех, обыграв динамовцев 18:5. Серия будет продолжаться до трех побед одной из команд. Следующий матч между «Динамо» и «Сеал-Лучом» состоится 28 марта в 20.00.

Сегодня в 16.00 в ЛДС «Юность» стартует детский хоккейный турнир, посвященный 35-летию Татарского маслокомбината. Торжественное открытие турнира состоится в 17.50. Расписание игр http://okolica.net/afisha/

