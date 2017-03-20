- совещание с главами МО- деятельность добровольных народных дружин- неделя науки и творчества в татарском политехническом колледже- презентация книги "Свет сердца в подарок" в Татарской библиотеке- юбилей почётного работника СМИ Майи Немеренко- спартакиада жителей малых населённых пунктов