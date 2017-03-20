- совещание с главами МО
- деятельность добровольных народных дружин
- неделя науки и творчества в татарском политехническом колледже
- презентация книги "Свет сердца в подарок" в Татарской библиотеке
- юбилей почётного работника СМИ Майи Немеренко
- спартакиада жителей малых населённых пунктов
- деятельность добровольных народных дружин
- неделя науки и творчества в татарском политехническом колледже
- презентация книги "Свет сердца в подарок" в Татарской библиотеке
- юбилей почётного работника СМИ Майи Немеренко
- спартакиада жителей малых населённых пунктов
Источник: ОТС-Татарск