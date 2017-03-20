Добавить комментарий (1)

В начале марта в Татарском районе были задержаны двое жителей Новосибирска, убившие четырех косуль в районе деревни Дубровино. Один из них оказался действующим сотрудником МВД. Мужчины проходят фигурантами по уголовному делу, которое возбуждено по факту незаконного отстрела. Охотники перемещались на снегоходе. У одного из них было разрешение на добычу птицы, а вот лицензии на отстрел косуль не было. Ущерб Департаменту по охране животного мира Новосибирской области оценен в 360 тысяч рублей. Как пояснили в Татарском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по региону, уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Незаконная охота с причинением крупного ущерба с применением механического транспортного средства».

Напомним, что в 2014 г. за незаконную охоту в Татарском районе был задержан местный сотрудник полиции: http://okolica.net/news/rayon/884.html.

