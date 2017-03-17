Рыба в Новосибирской области вымирает из-за недостатка кислорода в воде, рассказал «Вестям» на пресс-конференции заместитель начальника Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Пунзырев.

«Рыбам нечем дышать. Сейчас в водоемах, под метровым слоем льда, растворенного в воде кислорода уже не остается. Замору подвержены все водоемы Новосибирской области. Более уязвимыми считаются неглубокие водоемы, потому что они промерзают полностью, воды остается мало, лед мешает поступлению воздуха», — пояснил Пунзырев.

Особо подверженным к заморам оказались озеро Чаны и Новосибирское водохранилище.

«В Новосибирском водохранилище есть места, где небольшая глубина, и когда ГЭС сбрасывает воду, лед прибивает рыбу ко дну, это тоже способствует гибели рыбы», - отметил специалист.

Некоторые мелкие водоемы удается спасти благодаря новосибирским рыбакам – те бурлят лунки, которые хоть немного способствуют аэрации воды. Сейчас насыщением кислорода воды занимаются частные рыболовецкие организации.