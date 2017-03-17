13 марта злоумышленник, взломав дверные запоры, проник в частный дом по улице Мира в селе Казачий мыс Татарского района и похитил алюминиевую флягу. Общая сумма ущерба от преступления составила 3 тысячи рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был установлен 23-летний местный житель, который нигде не работает и ранее не привлекался к уголовной ответственности. В ходе обыска у него изъято похищенное. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, возбуждено уголовное дело.