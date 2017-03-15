14 марта состоялся третий, решающий матч в серии ХК «Чаны» - «Динамо» Чистоозерный район в полуфинале Открытого чемпионата Татарского района по хоккею. После двух игр счет в противостоянии был равным. Команда «Чаны» во время игры покинула ледовую арену спорта «Юность» в заключительном матче полуфинала кубка генерала К. Ф. Телегина, сообщает ХК «Юность» в своем паблике Вконтакте. Таким образом, чановцы заработали техническое поражение 0:5, а команда «Динамо» стала первым финалистом розыгрыша Кубка генерала Телегина.



16 марта в 20.00 в ЛДС «Юность» состоится последний матч полуфинала розыгрыша Кубка генерала Телегина в открытом чемпионате Татарского района по хоккею. Команда «Сеал-Луч» сыграет с ХК «Татарск». Счет в серии 1:1, победитель пройдет в финал.