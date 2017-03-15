



О проводимой профилактической работе на территории поселения был заслушан глава Землянозаимского сельсовета Е.В. Фаст. Глава Чановского района В.И. Губер дал ряд поручений органам местного самоуправления, структурам и ведомствам о проведении широкомасштабной профилактической работы по профилактике пожаров и гибели на них людей, особое внимание было уделено профилактике детской гибели. В работе данной комиссии были дополнительно определены формы и методы профилактической работы с населением по недопущению пожаров. Особое внимание было уделено профилактической работы с социально -незащищенной категорией граждан, многодетными семьями и семьями в социально-опасном положении, а так же профилактике гибели детей на пожарах. Рассматривался вопрос о продолжении работы по внедрению в жилые помещения граждан автономных дымовых пожарных извещателей в рамках акции «Будильник спасения - при пожаре он проснется первым», которая проводится на территории Новосибирской области. Так же был рассмотрен вопрос по организации полной и эффективной реализации органами местного самоуправления мероприятий, предусмотренных решениями КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области , исполнения поручений Губернатора Новосибирской области, направленных на профилактику пожаров, недопущения гибели и травмирования на них людей. По итогам заседания Комиссии по рассмотренным вопросам было принято решение. Губер, председатель КЧС И ОПБ Чановского района А.А.Тузов, заместитель начальника отдела дознания и административной практики УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы В.А. Солодов, главы поселений Чановского района, руководители федеральных структур, руководители организаций, сотрудники и работники Государственной противопожарной службы Чановского района Новосибирской области. Необходимость проведения данного мероприятия была вызвана тем, что 9 марта в с. Земляная Заимка Чановского района Новосибирской области произошел пожар с гибелью 2-х малолетних детей. Начальник ОНД и ПР по Чановскому району подполковник внутренней службы А.М. Чеботок выступил с докладом о происшедших пожарах на территории Чановского района, о причинах их происшествия и их последствиях. Было особо отмечено, что в текущем году в Чановском районе на пожаре 9 марта произошла гибель двух малолетних детей, которые в момент возникновения пожара находились дома одни. Так же была доведена информация, что на территории Чановского района с начала 2017 года отмечается неблагополучная обстановка с пожарами и последствиями от них. Были отмечены муниципальные образования, на чьих территориях в текущем году произошли пожары и какие последствия.О проводимой профилактической работе на территории поселения был заслушан глава Землянозаимского сельсовета Е.В. Фаст. Глава Чановского района В.И. Губер дал ряд поручений органам местного самоуправления, структурам и ведомствам о проведении широкомасштабной профилактической работы по профилактике пожаров и гибели на них людей, особое внимание было уделено профилактике детской гибели. В работе данной комиссии были дополнительно определены формы и методы профилактической работы с населением по недопущению пожаров. Особое внимание было уделено профилактической работы с социально -незащищенной категорией граждан, многодетными семьями и семьями в социально-опасном положении, а так же профилактике гибели детей на пожарах. Рассматривался вопрос о продолжении работы по внедрению в жилые помещения граждан автономных дымовых пожарных извещателей в рамках акции «Будильник спасения - при пожаре он проснется первым», которая проводится на территории Новосибирской области. Так же был рассмотрен вопрос по организации полной и эффективной реализации органами местного самоуправления мероприятий, предусмотренных решениями КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области , исполнения поручений Губернатора Новосибирской области, направленных на профилактику пожаров, недопущения гибели и травмирования на них людей. По итогам заседания Комиссии по рассмотренным вопросам было принято решение.

10 марта в актовом зале администрации Чановского района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чановского района. В работе комиссии приняли участие Глава Чановского района В.И.