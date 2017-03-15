10 марта в Усть-Таркском районе состоялся финал муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2017», который проводился с целью выявления и поддержки творчески работающих педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения опыта лучших. В нем приняли участие 9 педагогов образовательных организаций района.Пять педагогов, набравшие наибольшее количество баллов, продолжили борьбу за победу в конкурсе. Они представили творческие самопрезентации, мастер-классы и приняли участие в «круглом столе образовательных политиков». В этот торжественный день всех финалистов и присутствующих поприветствовал и поздравил заместитель главы района по социальным вопросам Мейдер Александр Викторович и председатель жюри, начальник управления образования Грушицкий Борис Васильевич.С небольшим перевесом в баллах победителем стала молодой учитель начальных классов МКОУ Усть-Таркской СОШ Саватеева Анна Викторовна.Лауреатами стали Фроленко Наталья Анатольевна, учитель английского языка МКОУ Богословской ООШ, Осипова Татьяна Ивановна, учитель математики МКОУ Побединской СОШ, Кейлер Татьяна Ивановна, учитель физики МКОУ Ново-Никольской СОШ, Шмагина Ирина Сергеевна, учитель английского языка МКОУ Кушаговской СОШ.Победитель и лауреаты получили дипломы и памятные подарки. Саватеевой Анне Викторовне вручен переходящий символ конкурса, она будет представлять Усть-Таркский район на областном конкурсе.