10 марта в Усть-Таркском районе состоялся финал муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2017», который проводился с целью выявления и поддержки творчески работающих педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения опыта лучших. В нем приняли участие 9 педагогов образовательных организаций района.
Пять педагогов, набравшие наибольшее количество баллов, продолжили борьбу за победу в конкурсе. Они представили творческие самопрезентации, мастер-классы и приняли участие в «круглом столе образовательных политиков». В этот торжественный день всех финалистов и присутствующих поприветствовал и поздравил заместитель главы района по социальным вопросам Мейдер Александр Викторович и председатель жюри, начальник управления образования Грушицкий Борис Васильевич.
С небольшим перевесом в баллах победителем стала молодой учитель начальных классов МКОУ Усть-Таркской СОШ Саватеева Анна Викторовна.
Лауреатами стали Фроленко Наталья Анатольевна, учитель английского языка МКОУ Богословской ООШ, Осипова Татьяна Ивановна, учитель математики МКОУ Побединской СОШ, Кейлер Татьяна Ивановна, учитель физики МКОУ Ново-Никольской СОШ, Шмагина Ирина Сергеевна, учитель английского языка МКОУ Кушаговской СОШ.
Победитель и лауреаты получили дипломы и памятные подарки. Саватеевой Анне Викторовне вручен переходящий символ конкурса, она будет представлять Усть-Таркский район на областном конкурсе.
Пять педагогов, набравшие наибольшее количество баллов, продолжили борьбу за победу в конкурсе. Они представили творческие самопрезентации, мастер-классы и приняли участие в «круглом столе образовательных политиков». В этот торжественный день всех финалистов и присутствующих поприветствовал и поздравил заместитель главы района по социальным вопросам Мейдер Александр Викторович и председатель жюри, начальник управления образования Грушицкий Борис Васильевич.
С небольшим перевесом в баллах победителем стала молодой учитель начальных классов МКОУ Усть-Таркской СОШ Саватеева Анна Викторовна.
Лауреатами стали Фроленко Наталья Анатольевна, учитель английского языка МКОУ Богословской ООШ, Осипова Татьяна Ивановна, учитель математики МКОУ Побединской СОШ, Кейлер Татьяна Ивановна, учитель физики МКОУ Ново-Никольской СОШ, Шмагина Ирина Сергеевна, учитель английского языка МКОУ Кушаговской СОШ.
Победитель и лауреаты получили дипломы и памятные подарки. Саватеевой Анне Викторовне вручен переходящий символ конкурса, она будет представлять Усть-Таркский район на областном конкурсе.
Источник: Администрация Усть-Таркского района