С целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их потребления, в период с 13 по 24 марта Межмуниципальным отделом МВД России «Татарский» на территории Татарского и Усть–Таркского районов проводится межведомственная всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Граждане располагающие, какой либо информацией о лицах совершающих преступления связанных с незаконным оборотом наркотических средств, просим вас обращаться по телефонам доверия:

8-383-64-21-625

8-383-64-26-085

8- 383-72-22-555

8-383-72-22-665

8-383-64-21-010

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