19 марта в РДК «Родина» пройдет концерт известного артиста эстрады, актёра и режиссёра, юмориста и певца Ефима Шифрина.



Ефим Шифрин участник многих юмористических телепередач, таких как «Вокруг смеха», «Аншлаг», «Смеяться разрешается», «Измайловский парк» и других. Он сыграл множество ролей в театре и кино. Артисты такого уровня нас посещают не часто, и у земляков есть возможность воочию увидеть Шифрина на сцене районного Дома культуры. Билеты продаются в кассе РДК «Родина». Начало единственного концерта в 17 часов.