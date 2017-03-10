9 марта 2017 года около 15 часов 30 минут в одном из домовладений села
Земляная Заимка в Чановском районе, где проживала семья, произошел пожар http://okolica.net/news/rayon/2232.html, в
результате которого погибли пятилетний мальчик и его годовалый брат. В то время
как их мать ушла на полчаса в районную администрацию для оформления документов
для социальных выплат, дети остались одни. Задымление дома обнаружили соседи,
которые пытались потушить пожар своими силами, одновременно вызвав сотрудников
МЧС. В ходе тушения пожара были обнаружены тела детей. В настоящее время на месте
происшествия работает следственная группа, проводится осмотр места
происшествия, совместно с сотрудниками МЧС устанавливается очаг возгорания и
причины пожара. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с
огнем, предположительно, старший из братьев играл со спичками и пытался разжечь
костер. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина
смерти погибших.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по факту пожара, произошедшего в селе Земляная Заимка в Чановском районе Новосибирской области, в результате которого погибли двое малолетних детей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).