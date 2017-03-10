Территориально обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 14 по Новосибирской области в г. Татарске рекомендует налогоплательщикам - физическим лицам, у которых в 2016 г. возникло право на налоговую льготу по имущественным налогам обратиться в любой налоговый орган вне зависимости от места постановки на учет не позднее 1 апреля 2017 года.

Направить заявление и документы, подтверждающие право на получение льготы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.

Граждане, желающие получить информацию о действующих налоговых льготах в интересующем их муниципальном образовании, могут воспользоваться интернет- сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», который размещен на официальном сайте Федеральной налоговой службы России.

Физическим лицам, которым уже предоставляются налоговые льготы по тем или иным видам объектов, повторно обращаться в налоговый орган не нужно, так как действующие льготы переносятся на последующие налоговые периоды.