18 марта в Усть-Тарке на площади РДК будет организована ярмарка с привлечением производителей сельхозпродукции из Усть-Таркского, Татарского, Венгеровского, Чановского, Чистоозерного и Кыштовского районов. В продаже - говядина, свинина, баранина, мясо птицы, рыба промысловых пород, мясные и рыбные полуфабрикаты, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, продукция пчеловодства, молоко и молочные продукты. Администрация Усть-Таркского района приглашает на ярмарку всех жителей, желающих реализовать продукцию личных подсобных хозяйств. должны до 15 марта 2017 г. Зарегистрироваться для участия в ярмарке и получить подробную информацию можно по телефону 8 (383 72) 22-332 (Кирилл Сергеевич Гридин, Наталья Сергеевна Парфенова).

Распорядок работы ярмарки:

9.30 - начало торговли на торговых площадях

11.00 – официальное открытие ярмарки

16.00 – окончание торговли.