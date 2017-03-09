Добавить комментарий (1)

8 марта в период с 00.00 до 13.30 от дома по улице Ленина неизвестный угнал автомобиль ГАЗ-31105, принадлежащий 53-летнему жителю Татарска. Ущерб составил 170 тысяч рублей. Подозреваемый в данном преступлении был задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Им оказался 22-летний нигде не работающий и ранее судимый за кражу и аналогичное преступление житель села Новопокровки. Автомобиль возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угон). Проводится расследование. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.