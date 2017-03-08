Добавить комментарий (1)

7 марта в 21.22 в Татарске в переулке Красный Путь произошел пожар в частном доме на 2-х хозяев. В результате пожара огнем были повреждены крыша дома и веранда, в квартире №1 огнем уничтожена мебель и домашние вещи. Также на веранде квартиры №2 огнем повреждены стены. В 21.37 пожар был ликвидирован. В тушении было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

8 марта в полночь в Новопреображенке Чановского района на центральной улице произошел пожар в надворных постройках. В результате пожара огнем был поврежден шпальный сарай. В 0.34 пожар ликвидирован. В тушении было задействовано 3 единицы техники и 8 человек личного состава.