15 марта заканчивается срок, в течение которого жители многоквартирных домов Татарска могут внести свои предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории г. Татарска НСО на 2017 г.» Согласно приложению №1 к постановлению №34 главы г. Татарска от 17 февраля 2017 г. предложения в письменной или электронной форме подаются представителями дворовых территорий г. Татарск, ул. Ленина, д. 96, второй этаж, каб. №12. Телефон для справок: 8 (383 64) 21-847, e-mail: tatarsk-adm@yandex.ru. Все требования, условия, порядок и форма подачи заявок подробно оговорены в приложениях к постановлению главы города №34 https://yadi.sk/i/HNJuGKQn3F7dxw. В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворов входят: ремонт проездов, обеспечение освещения, установка скамеек и урн. В числе дополнительных видов работ могут быть указано оборудование детских и или спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий. Поданные предложения будут рассмотрены специально сформированной общественной комиссией. Дворовые территории, прошедшие отбор будут включены в муниципальную программу на этот год и получат на благоустройство бюджетные средства, а прошедшие отбор, но не вошедшие в программу из-за ограниченности средств, будут включены в программу на следующие годы. Государственное финансирование благоустройства дворов проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».