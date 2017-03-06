

- сдача ЕГЭ родительской общественностью

- второй районный конкурс школьных музеев

- татарское АТП

- проводы зимы в Татарском районе

- лыжня России



- сдача ЕГЭ родительской общественностью- второй районный конкурс школьных музеев- татарское АТП- проводы зимы в Татарском районе- лыжня России

- встреча В.В.Смирнова с жителями МО- заседание антинаркотической комиссии- ярмарка вакансий учебных мест- презентация книги "свет сердца в подарок"- итоги месячника военно-патриотического и гражданского воспитания молодёжи