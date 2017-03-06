- встреча В.В.Смирнова с жителями МО
- заседание антинаркотической комиссии
- ярмарка вакансий учебных мест
- презентация книги "свет сердца в подарок"
- итоги месячника военно-патриотического и гражданского воспитания молодёжи
- сдача ЕГЭ родительской общественностью
- второй районный конкурс школьных музеев
- татарское АТП
- проводы зимы в Татарском районе
- лыжня России
- заседание антинаркотической комиссии
- ярмарка вакансий учебных мест
- презентация книги "свет сердца в подарок"
- итоги месячника военно-патриотического и гражданского воспитания молодёжи
- сдача ЕГЭ родительской общественностью
- второй районный конкурс школьных музеев
- татарское АТП
- проводы зимы в Татарском районе
- лыжня России
Источник: ОТС-Татарск